كوريا الشمالية: أكبر تهديد في العالم بأسلحة الدمار الشامل لا يأتي إلا من أمريكا

دبي - محمود عبدالرازق - وفي نسخة تم تحديثها أخيرا من استراتيجية مكافحة أسلحة الدمار الشامل، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية الصين بأنها تمثل "تحديا سريعا"، وروسيا باعتبارها "تهديدا حادا"، وكوريا الشمالية وإيران باعتبارهما "تهديدين مستمرين".

كما حذرت الوزارة في استراتيجيتها المحدثة من أن "التقدم في القدرات العسكرية لكوريا الشمالية من شأنه أن يمنح النظام المتمرد خيارات لاستخدام الأسلحة النووية "في أي مرحلة من مراحل الصراع"، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.

وتعقيبا على هذا، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، أمس الأربعاء: "أما بالنسبة لوصف "التهديد المستمر"، فهو التعبير الأنسب لأمريكا أكبر دولة مسلحة بأسلحة الدمار الشامل في العالم، والدولة الإجرامية الوحيدة التي استخدمت القنابل الذرية، والتي وصفت كوريا الشمالية بأنها "عدو" وصعدت برنامجها النووي غير المسبوق".

وتابع المتحدث، مشيرًا إلى أن كوريا الشمالية "تتعرض للتهديد والابتزاز منذ القرن الماضي".

1 أكتوبر, 06:11 GMT

وأكدت كوريا الشمالية أن "أكبر تهديد بأسلحة الدمار الشامل في العالم لا يأتي إلا من الولايات المتحدة"، وانتقدت أمريكا لكشفها عن "نيتها الخطيرة للعدوان" لتهديد الشمال والاستيلاء على "الهيمنة العسكرية العالمية".

وأضافت وزارة دفاع كوريا الشمالية أن "مثل هذه التهديدات الأمريكية أجبرت كوريا الشمالية على التصدي بقوة وبقوة الردع للتهديد الأكثر تهورا على المدى المتوسط والطويل الذي تمثله الولايات المتحدة، التي تسعى لاستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد كوريا الشمالية".

وفي اجتماع برلماني رئيسي حضره زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، نصت كوريا الشمالية على سياسة تعزيز قوتها النووية في الدستور، بعد مرور عام من سن قانون نووي جديد يسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية ووصف وضعها بأنها دولة نووية "لا رجعة فيها".