شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة أممية: أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت نائبة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان ،كليمنتين نكوينا، الجهات المانحة لتمويل الاستجابة للأزمة في البلاد، مشيرة إلى أنه يتعين الوصول بالمساعدات إلى أكثر من 18 مليون شخص.

وأوضحت أن الأشهر الستة الماضية تسببت في معاناة لا توصف في السودان، حيث فر 5,4 ملايين شخص من منازلهم، وهم اليوم نازحون داخل السودان أو لاجئون في البلدان المجاورة.

وبينت أن هذا يعني أن 30 ألف شخص في المتوسط يفرون من منازلهم يوميًّا، والعديد منهم ينزحون بدون أي شيء سوى ملابسهم التي يرتدونها، مؤكدة أن أزمة النزوح في السودان هي الأكبر في العالم .

تدخل أطراف الصراع في العمل الإنساني

أضافت نكوينا، أنه في الأسابيع الأخيرة ضربت السودان صدمة أخرى، حيث تضرر 70 ألف شخص من الأمطار الغزيرة والفيضانات في سبع ولايات، ما يهدد بتفشي المزيد من الأمراض المنقولة بالمياه.

وأكدت أن مكافحة الكوليرا في منطقة الحرب أمر صعب، مع تصاعد القتال قد تكون المكافحة شبه مستحيلة، مشيرة إلى مقتل 19 من عمال الإغاثة وإصابة 29 آخرين.

كما أدانت تدخل أطراف الصراع في العمل الإنساني، بما في ذلك التفتيش القسري للشاحنات الإنسانية والوجود العسكري الإجباري أثناء عمليات التحميل في بورتسودان والجزيرة، داعية لاتخاذ إجراءات سريعة للحد من العقبات البيروقراطية، بما في ذلك تأخير موافقات تأشيرات الدخول للموظفين الإنسانيين.