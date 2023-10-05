شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. مرسوم ملكى بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظا للمصرف المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم (93) لسنة 2023 بتعيين محافظ لمصرف البحرين المركزى، وذلك بناءً على ترشيح مجلس إدارة مصرف البحرين المركزى، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ونص المرسوم الملكى على :المادة الأولى يُعيَّن السيد خالد إبراهيم حميدان محافظاً لمصرف البحرين المركزى لمدة خمس سنوات.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية فقد ذكرت : على رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزى تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2024، ويُنشَر فى الجريدة الرسمية.