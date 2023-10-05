شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سلطنة عمان مهنئًا مصر باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر: بوابة إرساء السلام بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خالص تهانيه القلبية لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة اليوبيل الذهبى لذكرى نصر السادس من أكتوبر.

وقال الرحبى، لقد أثبت الجيش المصرى على مدى التاريخ بسالته و عزمه مما تحقق على يده هذا النصر الذي يظل محفورا في ذاكرة الأمة؛ ويظل عصيا على الأعداء؛ لقد كان نصر أكتوبر بوابة لإرساء السلام بالمنطقة ؛ فتحية إجلال لأبطال القوات المسلحة المصرية، الذين قدموا أرواحهم من أجل عزة مصر والعرب.

"إن نصر أكتوبر هو ملحمة فخر واعتزاز للأمة العربية، وبهذا النصر استعادت أمتنا كرامتها، وأثبتت للعالم أجمع أن العرب قوة لا يستهان بها".

أضاف السفيرالرحبى ؛ أن هذه المناسبة ستظل محل تقدير واهتمام من الأمة العربية؛ كما أن مصر ستظل قلب الأمة العربية والداعم لها.

ومن جهةٍ ثانية أكد الرحبي تلاقى الرؤيتين العمانية والمصرية حول دعم السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم؛ مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وسلطنة عمان تمر بمرحلة متميزة، فى عهد السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي؛ خاصة أن زيارة السلطان هيثم لمصر وقبلها زيارة الرئيس السيسى لعمان وتوقيع من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، ما جعل هذه العلاقات أكثر قوة.