شكرا لقرائتكم خبر عن "كارثة إنسانية"..الأمم المتحدة تواجه صعوبات في إغاثة السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة، الخميس، إنها تواجه صعوبات في الوصول إلى 18 مليون شخص يحتاجون للمساعدات في السودان، لمواجهة كارثة إنسانية منها انعدام الأمن وتدخل الأطراف المتحاربة.

وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان: "نحن بحاجة إلى الوصول إلى 18 مليون متضرر، ولن نتخلى عن هذا الهدف، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الدعم الدولي وتحسين الوصول إلى من يحتاجون إلينا وتوفير الأمان لعملياتنا".

إعاقة توزيع المساعدات الإنسانية

قالت نكويتا سلامي، إن 19 من موظفي الإغاثة قتلوا وأصيب 29 منذ اندلاع القتال، وأضافت أن الروتين يعيق توزيع المساعدات الإنسانية، وأن النداء الإنساني الذي وجهه المجتمع الدولي لجمع تمويل بقيمة 2.6 مليار دولار لمساعدة شعب السودان لم يسفر سوى عن جمع ثلث المبلغ.

وتابعت: "نحتاج أيضا أن نرى حدًا يوضع لتدخل أطراف النزاع في عملياتنا، بما في ذلك التفتيش القسري لشاحنات المساعدات الإنسانية، والوجود العسكري الإلزامي أثناء عملية التحميل في بورتسودان والجزيرة".

وتخشى الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة إذا امتد الصراع إلى مناطق أخرى، مثل ولاية الجزيرة في وسط البلاد التي وصفتها بأنها "سلة خبز السودان"، حيث يمكن أن يعيق القتال الإمدادات الغذائية.