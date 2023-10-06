الخارجية السورية: نطالب الأمم المتحدة بمساءلة "رعاة الإرهاب" بعد حادث الكلية الحربية

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وشددت الوزارة على أن "هذا العمل الإرهابي لن يُثني سوريا عن المضي قدما في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على الأراضي السورية حتى القضاء التام عليها، وستواصل سوريا سعيها لتحرير أراضيها من الوجود العسكري الأجنبي اللاشرعي وما يرتبط به من ميليشيات وكيانات مجرمة".
وأضافت أنها "تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري، وضمان تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 1267 و1989 و2170 و2178 و2195 و2253 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، بما يسهم في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، ومنع توظيفه والاستثمار فيه كأداة لخدمة أجندات سياسية لدول اتخذت من انتهاك القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة سياسة ممنهجة لها".
وكانت طائرات مسيرة انفجرت اليوم الخميس في ساحة القادسية، التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل، وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.