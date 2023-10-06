مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة إن "هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها بمقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب نابلس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي :"قواتنا أطلقت النار على الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار في حوارة سابقا".

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني قام بإطلاق النار صوب مركبة للمستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

في السياق نفسه، ذكر شاهد عيان لـ"الخليج 365": "دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى بلدة حوارة جنوب نابلس فور ورود معلومات عن إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين".

واليوم الخميس، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي داهمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس من جهة شارع روجيب، وحاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافة عسكرية، وذلك لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، وفي وقت لاحق، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام يوسف، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

واندلعت مواجهات بين الشبان والقوات الاسرائيلية التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، بينما أشعل الشبان الفلسطينيون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات المؤدية إلى منطقة قبر يوسف بالحجارة.

وأكدت كتائب "شهداء الأقصى"، الذراع المسلحة لحركة "فتح"، استهداف آلية عسكرية بعبوات ناسفة محلية الصنع، كما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي احتراق جرافة عسكرية إسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة عليها.