شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص مستوطن إسرائيلى فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطيني الليلة برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

وأفاد مصادر طبية فلسطينية بوصول الشاب لبيب محمد ضميدي (19 عاما)، مصابا برصاص مستوطن في الصدر، وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه الحرجة. وأصيب الشاب بالرصاص، خلال تصدي المواطنين الفلسطينيين العزّل في بلدة حوارة، لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.

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