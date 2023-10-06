شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد فلسطيني أمس الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جيش الاحتلال حاصر فلسطينيًا داخل بناية سكنية في بلدة حوارة وأطلق النار عليه، ما أدى إلى استشهاده، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي منع سيارات الإسعاف من الاقتراب من المكان.

وارتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية يوم الخميس إلى 3 شهداء.

المملكة تدين استفزازات الاحتلال

وأدانت المملكة العربية السعودية الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعربت وزارة الخارجية عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وأكدت أن هذه الممارسات تُعد تعديًا صارخًا واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت وزارة الخارجية قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، كما شددت على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.