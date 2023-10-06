شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون بلدة فلسطينية شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطنين انتشروا على الطريق الرئيسى فى بلدة حوارة، وسط أعمال عربدة واستفزاز، ومحاولات للاعتداء على الفلسطينيين ومنازلهم، بحماية من جنود الاحتلال.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن عضو "الكنيست" الإسرائيلي المتطرف تسفي سكوت، نصب خيمة وسط البلدة، بذريعة تأمين الحماية للمستوطنين.

وفي وقت سابق الليلة، استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب بعد محاصرته في مبنى قرب دوار الزيتونة، وسط البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، وقد احتجزت جثمانه ونقلته بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية.

وأجبرت قوات الاحتلال، في وقت سابق، أصحاب المحال التجارية في حوارة على إغلاق أبوابها، وشددت من إجراءاتها على الحواجز العسكرية المنتشرة حول مدينة نابلس، ما أدى إلى أزمات مرورية خانقة.