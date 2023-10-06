الجيش السوري يقصف مواقع جماعات مسلحة في محافظة إدلب

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق - الخليج 365 . وقال المصدر إن "‏قوات الجيش السوري بدأ بالرد بقصف مكثف لمواقع المجموعات الإرهابية في قرى وبلدات آريحا وأطراف مدينة ‎إدلب ومحيط بنش ومحمبل ومجدليا ومعرزاف والموزرة وأحسم وآفس والنيرب وسان والبارة والرويحة وسرجة وديرسنبل وكنصفرة والحمبوشية و معربليت وقميناس وبينين وجبل الأربعين ومحيطه جنوب وشرق إدلب".

وقالت الخارجية السورية في بيان إن "سوريا تشدد على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإرهاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها".