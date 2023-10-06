شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يقصف مقرات للجماعات المسلحة فى إدلب ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلامية أن قوات الجيش السوري نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا ضد مقرات ومستودعات الجماعات المسلحة و"هيئة تحرير الشام" في منطقة سيطرتها بإدلب ومحيطها ويعتبر القصف الأعنف من نوعه.

ويأتي هذا التحرك من الجيش السوري في أعقاب هجوم دموي استهدف حفل تخريج الضباط من "الكلية الحربية" في مدينة حمص وسط البلاد، وراح ضحيته أكثر من 80 قتيلا و240 مصابا في حصيلة تعتبر غير نهائية.

وجاء في بيان للجيش السوري: "إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملا إجراميا غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غاليا".

ونشرت صحيفة "الوطن" السورية مقاطع فيديو قالت إنها حصرية لقصف الجيش العربي السوري مقرات الإرهابيين التي انطلقت منها المسيرات التي استهدفت الكلية الحربية.