"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة

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وأشارت وكالة موديز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار تلقي مصر الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
23 أغسطس, 17:07 GMT
في السياق ذاته، خفضت الوكالة أيضا تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 بعدما كانت B3، متوقعة أن يتم مواصلة بيع الأصول في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر إضافية.
3 أكتوبر, 11:58 GMT
ولفت البيان إلى أن "موديز" استندت على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لاستمرار المراجعة، لثلاثة أشهر إضافية".
وأكد البيان المصري أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية في البلاد، كان محل إشادة من خبراء "موديز".