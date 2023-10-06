الجيش التركي: تحييد 26 من حزب العمال الكردستاني ردا على هجوم استهدف قاعدة عسكرية شمالي سوريا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول"، صباح اليوم الجمعة، عن بيان صادر للجيش التركي أن قاعدة "دابق" الواقعة ضمن منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا، قد تعرضت لهجوم ليلة الخميس الجمعة.
وأكد البيان العسكري التركي أن قواته العسكرية في المنطقة ردت بقوة على الهجوم على قاعدة "دابق" في سياق الرد على هجوم لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، وتم تحييد 26 عنصرا من التنظيم.
3 أكتوبر, 20:07 GMT
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية لحزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، والتي يتعرض لها شعبنا وقواتنا الأمنية من شمالي العراق... وُجهت ضربات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وجرة وقنديل وأسوس في شمالي العراق، نحو الساعة 19:00 [04:00 مساءً بتوقيت غرينتش]".
فيما شنَّ الجيش التركي، الثلاثاء الماضي، هجوما جويا على أهداف لمسلحين أكراد شمالي العراق، وقتل عددا منهم.