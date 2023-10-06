عشرات الأسرى الفلسطينيين يعلنون إضرابهم المفتوح عن الطعام

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4 أكتوبر, 15:05 GMT
ونُقل بعض معتقلي سجن "ريمون" الإسرائيلي إلى سجن "نفحة"، مطلع الأسبوع الماضي، وأعلنوا أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، في وقت ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين يستأنفون جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل، كامتداد للجولات التي خاضوها على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه سيكون هناك برنامج تصاعدي للمعتقلين بخطوات أخرى تأتي ضمن إطار برنامج "عصيان وتمرد ضد أنظمة المعتقل"، وهو البرنامج الفلسطيني الذي تقرّه اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.
2 مايو, 14:18 GMT
ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة يقودها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.
وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكر نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "عدد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى سبعة أسرى، بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما)، من مدينة سلفيت، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الإداري في سجن نفحة".