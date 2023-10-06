عشرات الأسرى الفلسطينيين يعلنون إضرابهم المفتوح عن الطعام

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ظهر اليوم الجمعة، عن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن 50 معتقلا من معتقلي سجن "ريمون" الذين نُقلوا إلى سجن "نفحة"، قد أعلنوا احتجاجهم على نقلهم التعسفي وعزلهم بشكل جماعي.

4 أكتوبر, 15:05 GMT

وسلّم المعتقلون الفلسطينيون رسالة إلى إدارة السجون الإسرائيلية تتضمن إعلانهم الإضراب المفتوح عن الطعام، بداية من اليوم الجمعة، احتجاجا على نقلهم التعسفي، وعزلهم بشكل جماعي في سجن نفحة واحتجازهم في ظروف قاسية.

ونُقل بعض معتقلي سجن "ريمون" الإسرائيلي إلى سجن "نفحة"، مطلع الأسبوع الماضي، وأعلنوا أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية، في وقت ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن المعتقلين يستأنفون جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل، كامتداد للجولات التي خاضوها على مدار الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك برنامج تصاعدي للمعتقلين بخطوات أخرى تأتي ضمن إطار برنامج "عصيان وتمرد ضد أنظمة المعتقل"، وهو البرنامج الفلسطيني الذي تقرّه اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة.

2 مايو, 14:18 GMT

ولفتت الهيئة الفلسطينية إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة يقودها وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

ويذكر أن عدد المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية يبلغ نحو 5250، من بينهم 39 معتقلة، ونحو 170 طفلا، وأكثر من 1300 معتقل إداري.

وفي أغسطس/ آب الماضي، ذكر نادي "الأسير الفلسطيني"، أن "عدد المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، ارتفع إلى سبعة أسرى، بعدما انضم أسامة دقروق (21 عاما)، من مدينة سلفيت، إلى الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجًا على احتجازه الإداري في سجن نفحة".