شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسات عبثية.. رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت رابطة العالم الإسلامي قيام مسؤولٍ إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وندَّدت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات الأقصى

وأهابت الرابطة، بأهمية العمل الجماعي على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فُرَص الحل في المناطق المحتلة.

وجددت التأكيد على دعمها الراسخ لكل الجهود الرامية لحلِّ قضية الشعب الفلسطيني، التي تُعدّ في طليعة القضايا الدولية والإسلامية المُلحّة.

ممارسات تقوض جهود السلام الدولية

يذكر أن أمس أعربت وزارة الخارجية عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية، للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي، باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعبرت الوزارة في بيان لها نشرته عبر منصة إكس، عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.