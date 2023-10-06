شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء ماليزيا سبل تعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم،وفق "واس".

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وفرص تطويرها، كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.