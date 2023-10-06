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الكرملين: بوتين يلتقى رئيس وزراء العراق الأسبوع المقبل فى موسكو

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقى الأسبوع المقبل فى موسكو برئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. 

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة، " في الأغلب سيجري اللقاء بين الرئيس ورئيس الوزراء العراقي في 10 أو 11 أكتوبر الجاري". 

وأضاف بيسكوف:" ستعقد مفاوضات روسية - عراقية، وسيكون هناك أيضاً تواصل مع السوداني خلال إفطار عمل"، مشيرا إلى أن بوتين والسوداني سيشاركان معًا في 11 أكتوبر في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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