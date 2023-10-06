شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيطالى يعلن اعتزامه زيارة تونس لتوقيع اتفاقية حول الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عن اعتزامه زيارة تونس لتوقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية نحو بلاده.

وقال تاياني إن الأسبوعين الماضيين شهدا تراجعا في أعداد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من السواحل التونسية، حسبما نقلت وكالة أنسا الإيطالية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ليست معزولة داخل الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بمعالجة الهجرة غير الشرعية.

وتابعت أمام الصحفيين خلال حضورها الاجتماع الثالث للمجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة بإسبانيا "إنني راضية، فنحن بعيدون عن العزلة".

وأضافت ميلوني،"التصور يتطور تجاه حماية تدفقات الهجرة القانونية"، وذلك بعدما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد إلى اتفاق، يوم الأربعاء، بشأن النص الرئيسي لتنظيم الأزمات في الميثاق الجديد للاتحاد بشأن الهجرة واللجوء، وهو ما وصفه وزير الخارجية ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاياني "بنجاح لإيطاليا".

وقالت ميلوني أيضًا إن إيطاليا "تريد أن يكون هناك نهج غير أبوي" تجاه أفريقيا، داعية إلى "أوروبا التي تؤمن بها ككل".

وأوضحت ميلوني أيضًا أنها من المقرر أن تعقد اجتماعًا ثنائيًا مع المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الجمعة، مضيفة، "ستكون فرصة لمناقشة كيفية إحراز تقدم خاصة في البعد الخارجي" لإدارة الهجرة من خلال تعزيز التعاون مع بلدان المنشأ والعبور".