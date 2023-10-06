شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستنكر الهجوم الإرهابي على حفل تخرج الأكاديمية العسكرية في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص بسوريا، أمس الخميس، وأسفر عن مقتل عشرات من المدنيين وضباط طلبة، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر.

وأعربت الجزائر عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي الذي استهدف مراسم تخرج بالأكاديمية العسكرية في مدينة حمص, بالجمهورية العربية السورية الشقيقة, مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مدنيين وضباط طلبة".

وأضاف البيان أن "الجزائر، وإذ تتقدم في هذه الظروف الأليمة بتعازيها ومواساتها لعائلات الضحايا والمصابين وتجدد تضامنها الكامل مع الحكومة السورية, فإنها تظل على قناعة بأن الشعب السوري الشقيق الذي شحنت همته التجارب الأليمة التي مر بها، سيكون قادرا من خلال اتحاده على الوقوف في وجه التحديات الجبارة التي تفرضها آفة الإرهاب".