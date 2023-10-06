شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على وزير فلسطينى ويعتقله ومصورًا مرافقًا له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الجمعة/ رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان، ومصور الهيئة مروان الأغبر، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير عام دائرة العمل الشعبى فى الهيئة عبد الله أبو رحمة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الوزير شعبان، والمصور الأغبر أثناء مشاركتهما فى المسيرة المنددة بالاستيلاء على أراضى فى محافظة "سلفيت"، واعتدت عليهما بالضرب، فيما أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المُشاركين فى المسيرة.



يشار إلى أن المستوطنين استولوا منذ أكثر من شهرين، على أراضى المواطنين فى منطقة بالمحافظة المذكورة، ووضعوا فيها بيوتا متنقلة (كرفانات) وأقاموا حظائر أغنام، وشقوا طريقا ترابية، إضافة لتمديد شبكات مياه وكهرباء، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة، لتتحول مستقبلا إلى مُستوطنة كما هو مُعتاد.



وفى محافظة "رام الله والبيرة" بوسط الضفة الغربية، هاجم مستوطنون سيارات المواطنين الفلسطينيين قرب مدخل مدينة "البيرة" الشمالى وهو المدخل الرئيسى الذى يستخدمه المسافرون إلى رام الله والخارجون منها.



وأفادت مصادر أمنية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب حاجز "بيت إيل" العسكرى المقام على المدخل الشمالى للمدينة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا سيارات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.