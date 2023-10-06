شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين الهجوم الإرهابى على الكلية الحربية فى حمص بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت جامعة الدول العربية بشدة الهجوم الإرهابى المشين الذى استهدف الكلية الحربية فى حمص، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى، فى انتهاك سافر لاستقرار سوريا.

وأعربت الامانة العامة للجامعة العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين؛ مؤكدةً على ضرورة مواصلة كافة الجهود الهادفة إلى القضاء على الارهاب بكافة أشكاله.