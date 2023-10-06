الرئيس الإيراني: إبقاء "داعش" يكمل عدوان الكيان الصهيوني على سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن إبراهيم رئيسي قد بعث ببرقية تعزية بالحادث الإرهابي، والخاص بالهجوم على الكلية العسكرية في حمص، إلى رئيس وحكومة وجيش وشعب سوريا.

أمس, 19:27 GMT

إن هذا العمل الإجرامي أظهر أن مناهضي الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة مستمرون في نهجهم الإرهابي والوحشي الذي عانى منه الشعب السوري المظلوم خلال السنوات الماضية.

وأوضح إبراهيم رئيسي أن "استمرار الهجمات والأعمال الإرهابية في سوريا خلال الأشهر الأخيرة يعود إلى استمرار الدعم الاستخباري والأمني واللوجستي للإرهابيين بهدف منع إرساء الاستقرار والأمن الكامل في سوريا".

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أمس الخميس، مقتل 80 شخصاً وإصابة 240، بينهم نساء وأطفال، في حصيلة غير نهائية للاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص وسط البلاد.

أمس, 18:16 GMT

وقال الغباش:

إن "العمل الإرهابي في الكلية الحربية بحمص أدى إلى مقتل 80 شخصا و240 مصاباً بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية.

وبدورها، طالبت وزارة الخارجية السورية كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء، متوعدة التنظيمات الإرهابية بالرد.

وكانت طائرات مسيرة انفجرت، أمس الخميس، في ساحة القادسية التي تشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية الحربية في حمص، وذلك بعد دقائق من انتهاء الحفل ومغادرة كبار الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع السوري، العماد علي محمود عباس، مكان الحفل. وتم الاعتداء أثناء قيام الضباط المتخرجين وعائلاتهم بالتقاط صور تذكارية للحفل.