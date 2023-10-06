توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق بهدف توليد الكهرباء

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وأكد الوزير العراقي أن توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان سيتم عبر استخدام الشبكة الأنابيب في إيران، حيث سيصل إلى العراق، وأشار إلى أن زيادة كمية الغاز المستورد ستسهم في تحقيق استقرار أكبر في توفير الطاقة الكهربائية، مما سيعود بالنفع على المواطنين من خلال زيادة ساعات التجهيز.
30 يوليو, 07:25 GMT
من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن سعادته بزيارة بغداد وتوقيع مذكرات التفاهم في مجال الطاقة، معتبرًا أن هذه المذكرة هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون المشترك وستعود بالفائدة على الشعبين.
يأتي ذلك في ظل معاناة العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية منذ عام 2003، حيث يعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي من إيران لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في المحافظات الجنوبية.
5 أغسطس, 05:48 GMT
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتًا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام.