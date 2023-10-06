توقيع مذكرة تفاهم لتوريد الغاز التركمانستاني إلى العراق بهدف توليد الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد– الخليج 365. جاء هذا الإعلان وفقًا للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، والذي أشار إلى أن وزير الكهرباء العراقي، زياد على فاضل، أعلن عن ذلك خلال مؤتمر صحفي في بغداد برفقة وزير الدولة التركمانستاني لشؤون الغاز، ماكسات باباييف.

وأكد الوزير العراقي أن توريد الغاز الطبيعي من تركمانستان سيتم عبر استخدام الشبكة الأنابيب في إيران، حيث سيصل إلى العراق، وأشار إلى أن زيادة كمية الغاز المستورد ستسهم في تحقيق استقرار أكبر في توفير الطاقة الكهربائية، مما سيعود بالنفع على المواطنين من خلال زيادة ساعات التجهيز.

30 يوليو, 07:25 GMT

من جانبه، أعرب الوزير التركمانستاني عن سعادته بزيارة بغداد وتوقيع مذكرات التفاهم في مجال الطاقة، معتبرًا أن هذه المذكرة هي الخطوة الأولى لتعزيز التعاون المشترك وستعود بالفائدة على الشعبين.

يأتي ذلك في ظل معاناة العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية منذ عام 2003، حيث يعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي من إيران لتشغيل محطاته الكهربائية، خاصة في المحافظات الجنوبية.

5 أغسطس, 05:48 GMT

يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن بشكل كامل، لافتًا إلى أن عملية إطلاق التيار ستتم خلال أيام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن فاضل، قوله بأن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتًا إلى أن "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وأضاف الوزير العراقي أن "الربط الخليجي السعودي مستمر بشكل صحيح، دون أي مشكلة"، موضحًا أن "الوزارة أعطت وعوداً سنة 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه".