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الرئيس الفلسطينى يُعزى نظيره السورى فى ضحايا هجوم "حمص" الإرهابى

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القاهرة - سامية سيد -  عزى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم /الجمعة/، نظيره السورى بشار الأسد، فى ضحايا الهجوم الإرهابى لطائرات مسيرة، والذى استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية فى مدينة حمص

وقال أبومازن- فى برقية التعزية، التى أوردتها وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)- "​تلقينا بحزنٍ كبيرٍ نبأ سقوط العديد من الضحايا والجرحى بينهم نساء وأطفال، من أبناء الشعب السورى الشقيق، إثر هجوم الإرهابى لطائرات مسيرة الذى استهدف حفل تخريج طلاب الكلية الحربية فى مدينة حمص". 


وتقدم أبومازن للرئيس السورى بشار الأسد ولعائلات الضحايا وللشعب السورى كافة، بأحر التعازى القلبية والتضامن الأخوي، مُعربًا عن إدانته واستنكاره لهذا العمل المجرم والبغيض، ولجميع الأعمال التى تزعزع أمن واستقرار ووحدة سوريا

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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