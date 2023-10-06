شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن مجموعة من التدابير الوقائية تفاديا لانتشار "بق الفراش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الديوان الوطنى للمعابر الحدودية البرية التابع لوزارة النقل فى تونس كافة آمرى المعابر الحدودية البرية إلى اتخاذ التدابير الوقائية وذلك تبعا لما تم تداوله حول انتشار "بق الفراش".

وذكر ديوان المعابر الحدودية التونسى فى بلاغ ، مجموعة التدابير التى يجب اتباعها، حيث دعا إلى المداومة على إجراء حملات نظافة، وتعقيم الفضاءات الداخلية للمعابر وخاصة الأماكن التى تتجمع بها المحجوزات والأثاث الذى زال الانتفاع به، ورش الفضاءات الخارجية بالمبيدات المقاومة للحشرات والتنسيق مع المصالح المحلية والجهوية لرصد حالات إصابة أو إجراء حملات تعقيم مشتركة.

ودعا أيضا إلى إنجاز حملات تعقيم دقيقة لكافة الفضاءات بالمعبر تحسبا لما يمكن أن ينتج عنه من اجتياح لحشرات سامة أو ظهور أوبئة محتملة.

كما طالب بإجراء عمليات تفقد يومية لجاهزية المرافق والتجهيزات بالمعابر، بالإضافة إلى المراقبة اليومية لرصد أى حالات إصابة أو علامات ظاهرة.

وأكد فى بلاغه على ضرورة التنسيق المستمر مع أعوان الوحدة الصحية المتواجدة بالمعابر التابعة لوزارة الصحة بغية تأمين حصص مراقبة لرصد أى علامات أمراض أو حشرات يحملها الأشخاص أو السيارات والإعلان عنها فور رصدها لاتخاذ التدابير اللازمة.