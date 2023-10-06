دبي - محمود عبدالرازق - وشاركت قيادات فلسطينية بارزة في المهرجان بينها ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" والجبهتين، فيما نفذ مقاتلو "سرايا القدس" عرضاً عسكرياً تضمن استعراضا لكتائب الحركة، وقال الأمين العام للحركة زياد النخالة، في كلمة مسجلة خلال المهرجان: "لقد أتينا اليوم لنؤكد على خيارنا الذي لن يتغير ولن يتراجع، بالحرية وطرد العدو الصهيوني من بلادنا، وأن وحدة شعبنا وقوى مقاومته واجبة وضرورة، من أجل تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والانتصار، ولن نستسلم وما زلنا في ميدان المعركة".

وقال القيادي في "الجهاد الإسلامي"، محمد شلح، لوكالة "الخليج 365":" "نشعر أن هناك التفافاً جماهيراً حول الجهاد الإسلامي، وهذا يؤكد أن حركة الجهاد تسير في الطريق الصحيح، وهي ومن استنهضت المقاومة من جديد في أرض الضفة الغربية، حيث تقود كتيبة جنين وكتيبة طولكرم ونابلس في معركة مستمرة في وجه العدو الصهيوني".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي"، وليد القطط، لـ "الخليج 365": "حركة الجهاد تظهر قوتها الشعبية والعسكرية، ورغم كل الحروب التي شنها الاحتلال الصهيوني علينا، إلا أننا أقوياء وسنواصل الكفاح ضد المحتل".

© Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 1/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 2/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 3/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 4/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 5/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 6/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 7/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 8/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 9/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 10/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 11/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 12/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 13/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 14/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 15/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 16/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها 17/17 © Gulf 365 . Ajwad Jradat حركة الجهاد الإسلامي تحيي بمهرجان الذكرى 36 لتأسيسها

وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي نظمت قبل يومين عرضاً عسكرياً في قطاع غزة بمناسبة الذكرى 36 لانطلاقة الحركة، كشفت فيه عن صواريخ وطائرات مسيرة تدخل الخدمة لأول مرة.

ويذكر أن حركة الجهاد الإسلامي تأسست عام 1987، ووفقاً لأدبياتها فإنها حركة "مقاومة للاحتلال الإسرائيلي"، وتهدف الى تحرير فلسطين التاريخية بالكامل، وترفض الاعتراف بإسرائيل.