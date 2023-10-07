دبي - محمود عبدالرازق - وذهب السكان في بعض أحياء العاصمة القديمة لتقديم العزاء بهذا المصاب الأليم، لا سيما في حي "الميدان" الدمشقي العريق، الذي أقام أهلوه خيما لتقبل العزاء بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا إثر اعتداء إرهابي بالمسيرات أثناء حفل التخرج.

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 1/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص 2/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 3/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 4/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 5/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 6/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 7/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 8/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 9/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 10/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 11/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 12/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 13/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 14/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 15/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 16/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 17/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 18/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 19/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص © Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص 20/20 © Gulf 365 . Ali Hashem دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

وخلال جولة لـ "الخليج 365" في شوارع دمشق، وبالرغم من الحركة المحدودة خلال يوم العطلة، إلا أن شوارع المدينة بدت اليوم الجمعة خالية بشكل استثنائي من الحركة المعتادة.