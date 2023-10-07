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دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص

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دبي - محمود عبدالرازق - وذهب السكان في بعض أحياء العاصمة القديمة لتقديم العزاء بهذا المصاب الأليم، لا سيما في حي "الميدان" الدمشقي العريق، الذي أقام أهلوه خيما لتقبل العزاء بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا إثر اعتداء إرهابي بالمسيرات أثناء حفل التخرج.

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

1/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي

2/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي بالسواد.. وحي "الميدان" يتقبل العزاء بضحايا الكلية الحربية في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

3/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

4/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

5/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

6/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

7/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

8/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

9/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

10/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

11/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

12/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

13/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

14/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

15/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

16/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

17/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

18/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

19/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

© Gulf 365 . Ali Hashemدمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص - الخليج 365 عربي

20/20

© Gulf 365 . Ali Hashem

دمشق تكتسي السواد.. وحي (الميدان) يتقبل العزاء بضحايا (الكلية الحربية) في حمص

وخلال جولة لـ "الخليج 365" في شوارع دمشق، وبالرغم من الحركة المحدودة خلال يوم العطلة، إلا أن شوارع المدينة بدت اليوم الجمعة خالية بشكل استثنائي من الحركة المعتادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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