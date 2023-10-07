شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى خلال مواجهات فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، الجمعة، شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وشبان قرب مقبرة البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين الفلسطينيين، حيث أصيب شاب بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة، والعشرات بالاختناق.