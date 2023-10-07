شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات بين ولى العهد السعودى وقادة كوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، اتصالات مع 3 قادة آسيويين، هم: رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، والرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بالإضافة إلى رئيس وزراء تايلاند برايوت تشان أوتشا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي برايوت تشان أوتشا، استعرض خلاله العلاقات بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث ولى العهد السعودى فى اتصال هاتفى مع الرئيس الإندونيسى جوكو، العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب "واس".

وأجرى الأمير محمد بن سلمان أيضاً اتصالاً هاتفياً برئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، إذ بحث الطرفان أوجه العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويرها في مختلف المجالات.