مصر تبدأ تركيب مصيدة قلب المفاعل في الوحدة الأولى في محطة الضبعة النووية

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حضرت عدة شخصيات رفيعة المستوى مراسم بدء عملية تركيب مصيدة قلب المفاعل النووي، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في مصر، الدكتور أمجد الوكيل، ونائب رئيس مجلس إدارة هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، المهندس محمد رمضان بدوي.
26 يوليو, 21:52 GMT
وكانت هيئة المحطات النووية في مصر، قد أعلنت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أنها نقلت بنجاح مصيدة قلب المفاعل إلى الموقع المخصص للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة تمهيدا لتركيبها.
18 يوليو, 14:59 GMT
يذكر أنه تم بناء محطة الضبعة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، وهي أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع المحطة على بُعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وتتكون من أربع مجموعات طاقة، حيث يبلغ قدر كل مجموعة 1200 ميغاوات، وتستخدم مفاعلات من طراز VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي المائي) من الجيل 3+.
وتعمل روسيا حاليً بأربع مجموعات تعمل بمفاعلات من هذا الجيل، حيث يوجد مفاعلان في موقع محطة نوفوفورونيج ومحطة لينينغراد النووية.
ويقوم الجانب الروسي بتنفيذ بناء المحطة وتزويد الوقود النووي الروسي طوال دورة حياة المحطة، كما يقدم الدعم في تدريب الكوادر المصرية والمساعدة في تشغيل وصيانة المحطة خلال العشر سنوات الأولى من عملها.