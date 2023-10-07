شكرا لقرائتكم خبر عن بيان أممى عاجل حول تجدد القتال والهجمات فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان مشترك، الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء تجدد موجة الأعمال العدائية في شمال سوريا، مناشدا جميع الأطراف الحرص على تجنب المدنيين.

وفي بيان مشترك، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية، مهند هادي، إن "الهجمات القاتلة التي تم الإبلاغ عنها أمس على عدة مواقع هي تذكير صارخ بأن الأزمة تدمر المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وناشد المسؤولان جميع الأطراف الحرص المستمر على تجنب المدنيين والمراكز المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.