عشرات الصواريخ تنطلق من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية و"حماس" تخترق حدود غلاف القطاع بالمركبات

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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.
3 أكتوبر, 18:25 GMT
وأصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ، في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية".
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق الدوام في كافة المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها القطاع.
4 أكتوبر, 19:13 GMT
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية رفع حالة التأهب، واستعدت القوات لاحتمال تسلل مسلحين لغلاف غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بلدية رمات غان شرقي تل أبيب فتحت الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة.
30 سبتمبر, 15:09 GMT
من ناحية أخرى، ذكرت كتائب القسام أن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد" يلقي بعد قليل بيانا للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.
وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة في الشمال المحيط بقطاع غزة، نتيجة عمليات إطلاق نار تم تنفيذها من غزة باتجاه البحر"، مؤكدا أن "الصواريخ لم تخترق أراضي دولة إسرائيل".