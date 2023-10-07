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عشرات الصواريخ تنطلق من غزة تجاه البلدات الإسرائيلية و"حماس" تخترق حدود غلاف القطاع بالمركبات

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دبي - محمود عبدالرازق - في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.

أحمد مجدلاني - الخليج 365 عربي, 1920, 03.10.2023

3 أكتوبر, 18:25 GMT

وأصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية بوزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ، في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية".

من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق الدوام في كافة المدارس في قطاع غزة حتى إشعار آخر في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها القطاع.

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية رفع حالة التأهب، واستعدت القوات لاحتمال تسلل مسلحين لغلاف غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بلدية رمات غان شرقي تل أبيب فتحت الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة.

أعقب ذلك إعلان المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أن الذراع العسكري لحركة "حماس" اخترق حدود غلاف غزة بالمركبات العسكرية، فيما طالب الجيش الإسرائيلي سكان منطقة غلاف غزة بالبقاء في المنازل خشية وقوع حادث أمني.
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من ناحية أخرى، ذكرت كتائب القسام أن قائد هيئة الأركان في كتائب القسام محمد الضيف "أبو خالد" يلقي بعد قليل بيانا للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

وقال الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "تم تفعيل إنذار في تطبيق قيادة الجبهة الداخلية، في منطقة مفتوحة في الشمال المحيط بقطاع غزة، نتيجة عمليات إطلاق نار تم تنفيذها من غزة باتجاه البحر"، مؤكدا أن "الصواريخ لم تخترق أراضي دولة إسرائيل".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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