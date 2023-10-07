الجيش الإسرائيلي: "حماس" تشن عملية مزدوجة تشمل إطلاق صواريخ وتسلل مخربين إلى داخل إسرائيل

- 1/2
- 2/2
وأضاف: "جيش الدفاع سيدافع عنه سكان دولة إسرائيل، منظمة حماس الإرهابية ستدفع ثمنًا باهظًا". حسب وصفه.
ودعا الجمهور إلى "الانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة وسكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم تفعيل إنذارات متتالية في المنطقة الوسطى وتل أبيب الكبرى.
وأصدرت وزارة الداخلية في غزة، بيانا قالت فيه إن "الأجهزة الأمنية والشرطية والخدماتية في وزارة الداخلية والأمن الوطني تتابع عملها وفق إجراءات خطة الطوارئ، في إطار متابعة التطورات الميدانية في قطاع غزة، وتقديم الخدمة للمواطنين وإسناد الجبهة الداخلية".
16 سبتمبر, 17:40 GMT
من جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم السبت، تعليق الدوام في المدارس كافة في قطاع غزة حتى إشعار آخر، في ظل الأوضاع المتوترة التي يشهدها القطاع.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية رفع حالة التأهب، واستعدت القوات لاحتمال تسلل مسلحين لغلاف غزة، فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن بلدية رمات غان شرقي تل أبيب فتحت الملاجئ جراء التصعيد على الحدود مع غزة.