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المشاهد الأولى لدخول مظليين وزوارق ومركبات من "حماس" إلى داخل غلاف غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وتوثق المشاهد لحظة دخول أحد المظلين تجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. ومشاهد أخرى لمركبات معززة بالجنود تابعين لحركة "حماس"، داخل المستوطنات الإسرائيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تداول مشاهد توثق دخول زورق تابع لـ"حماس" إلى الداخل الشواطئ الإسرائيلية.

في سياق متصل، أعلنت قوات الدفاع الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق الصواريخ من غزة، كما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ورحوفوت وريشون لتسيون وقاعدة بالماخيم الجوية جنوب تل أبيب، حسبما ذكرت وكالة "سوا" الفلسطينية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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