مشاهد توثق استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتوثق المشاهد لحظة استيلاء عناصر من "حماس" على مدرعة إسرائيلية وسحبها إلى داخل قطاع غزة.

ونظهر المشاهد سعادة المواطنين الغزيين بالاستيلاء على المدرعة الإسرائيلية.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل ساعة بدأت منظمة حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".