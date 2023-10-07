شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صفارات الإنذار في محيط غزة للتحذير من صواريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة صباح اليوم السبت للتحذير من هجمات بالصواريخ.

من جهته أشار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إنه سيعقد اجتماعًا لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة في أعقاب الهجمات الصاروخية على الأراضي المحتلة.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وقي وقت سابق من هذا اليوم أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وشبان قرب مقبرة البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المواطنين.

إصابة العشرات بالاختناق

وأصيب شاب بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة، وأصيب العشرات بالاختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عربونة شمال شرق جنين.

مصادر لفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عربونة مما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها مواطنون بالاختناق، عقب استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

قصفت طائرات الاحتلال لقطاع غزة

في نهاية الشهر الماضي، كانت قصفت طائرات الاحتلال، شمال وشرق قطاع غزة، مخلفة أضراراً في ممتلكات الفلسطينيين.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، إصابة فلسطينيين بالرصاص، وشاب بجروح، جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق قطاع غزة.