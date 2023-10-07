هلع ورعب داخل مطار "بن غوريون" الإسرائيلي... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ويسمع في الفيديو دوي أصوات أجهزة الإنذار وحالة من الهلع تصيب المسافرين في أروقة المطار.

بالإضافة إلى ذلك، يسمع صوت المصور وهو يقول إن السلطات أدخلت المسافرين إلى بناء المطار، الذي ازدحم بالمسافرين.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".

وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".