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وزير خارجية السعودية يبحث "المشكلة الأخيرة" مع نظيره الإيراني ويدعوه لمباراة

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة أنباء "فارس"، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين الوزيرين، أمس الجمعة.

وأكد الطرفان على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الاتجاه وفقا للسير السليم للعلاقات السياسية بين البلدين.

وأشار الوزيران إلى أهمية تسريع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي بين طهران والرياض.

كما بحثا أيضا دور التعاون الثقافي والرياضي في تعزيز أجواء الصداقة بين البلدين.

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وخلال التشاور حول تعزيز هذا الجزء من التعاون الثنائي، اتفق الجانبان على تقديم المشورة للمؤسسات في البلدين لحل المشكلة الأخيرة التي نشأت خلال مباراة بين ناديين من البلدين (سباهان أصفهان والاتحاد) في إطار دوري أبطال آسيا، على طريق الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم.

وبدوره، دعا وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني لحضور أول مباراة قادمة لكرة القدم بين البلدين، في المملكة العربية .

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية، بأن "لاعبي الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".

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وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة "حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا".

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا بشأن تلك الواقعة، حيث أكد إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، بالإضافة إلى أنه ستتم إحالة المباراة إلى اللجان المختصة لبحث تفاصيل الأزمة.

وأضاف: "علاقتنا مع الرياض تسير في الاتجاه الصحيح، ولا يجب أن تصبح أداة سياسية في يد طرف أمام الآخر".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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