شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وشبان قرب مقبرة البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية تجاه المواطنين.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأصيب شاب بالرصاص الحي، ووصفت إصابته بالمتوسطة، وأصيب العشرات بالاختناق.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عربونة شمال شرق جنين.

مصادر لفتت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عربونة مما أدى لاندلاع مواجهات، أصيب خلالها مواطنون بالاختناق، عقب استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع.

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

كانت أدانت رابطة العالم الإسلامي قيام مسؤولٍ إسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وندَّدت الرابطة بهذه الممارسات العبثية التي تمسُّ حرمةَ المقدسات، وتمثِّل انتهاكًا خطِرًا للقوانين والأعراف الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.