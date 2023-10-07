مشاهد لسحب مقاتلات إسرائيلية بعد اقتراب عناصر "حماس" من قواعدها... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وتظهر المشاهد مقاتلات إسرائيلية محمولة على ظهر شاحنات ضخمة، خلال عبروها في أحد الطرقات.

ويلاحظ وجود سيارات شرطة لحماية المقاتلات الإسرائيلية التي بلغ عددها اثنتين في الفيديو.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

وشن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع ⁧‫غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.

وقال البيان إن "حماس بدأت بهجوم ضد دولة إسرائيل. منذ ساعات الصباح، تم إطلاق نحو 2200 قذيفة وصاروخ نحو دولة إسرائيل، بالإضافة إلى عمليات تسلل إلى بعض المناطق والبلدات"، مؤكدا إعلان التعبئة في صفوف قواته واستدعاء جنود الاحتياط".