شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مضاد.. سماع دوي انفجارات وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، إن فلسطينيًا قتل وأصيب آخرون بجروح في استهداف إسرائيلي لمستشفى شمال غزة.

ونددت الوزارة ، في بيان ، بـ "إقدام الاحتلال الاسرائيلي على استهداف مستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أحد العاملين فيها واصابة العديد من الموظفين والمواطنين".

وأوضحت أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى تعطل محطة الاوكسجين في المستشفى وتوقفها عن العمل.

إجرام إسرائيلي

تابعت الوزارة: "إزاء هذا الإجرام الإسرائيلي نطالب المؤسسات الدولية والإنسانية باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية المؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف والطواقم الطبية خلال الطوارئ".

وقال جيش الاحتلال إن مسلحين فلسطينيين شنوا هجومًا واسع النطاق على إسرائيل، تضمن إطلاق مئات القذائف الصاروخية جنوب ووسط البلاد، وأرسلوا مقاتلين إلى مدن جنوبية بالقرب من حدود غزة.