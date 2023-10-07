شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحذر من عواقب التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت مصر ، اليوم السبت، من عواقب وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية. ودعت مصر ، في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم ، إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر"، محذرةً "من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة".

ودعت مصر "الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال".

وكان قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، قد أعلن طوفااليوم السبت، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وقال الضيف في رسالة صوتية "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوز 5 آلاف صاروخا استهدفت العدو (إسرائيل)".

تأهب عسكري

في المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت حالة "تأهب الحرب" بعد إطلاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية "طوفان الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بدأت حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف البيان أن "سندافع عن سكان دولتنا، منظمة حماس ستدفع ثمنًا باهظًا".

يأتي ذلك فيما أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة أنه تم رصد اقتحام مسلحين فلسطينيين للأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة". وأطلق مسلحون فلسطينيون رشقات من قذائف صاروخية صباح اليوم باتجاه إسرائيل .