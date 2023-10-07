شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أربعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ صباح اليوم، إلى أربعة شهداء.

وفي ذات السياق، استشهد فلسطيني، اليوم، وجرح عدد آخر، في قصف إسرائيلي، استهدف مستشفى شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المستشفى الإندونيسي شمال القطاع؛ ما أدى إلى استشهاد أحد العاملين فيه، وإصابة العديد من الموظفين والمواطنين، إضافة إلى تعطل محطة الأكسجين.