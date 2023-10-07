شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" السعودية: أمطار رعدية على مكة المكرمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الوطنى للأرصاد بالسعودية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم السبت، وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق تشمل جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة. وتوقع المركز أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية. وأضاف، أن درجة الحرارة العظمى اليوم 42 مئوية بمكة المكرّمة والأحساء، فيما تسجّل السودة أقل درجة حرارة 13 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة بجدة والقنفذة 95%.

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