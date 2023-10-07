تصويت... هل تستطيع "السيوف الحديدية" إيقاف "طوفان الأقصى"؟

دبي - محمود عبدالرازق - وبدأت "حماس" هجوما واسعا سيطرت فيه على عدد من المستوطنات الإسرائيلية وقتلت عددا من الجنود الإسرائيليين وأسرت آخرين، في مشاهد لم تر سابقا في إسرائيل.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة. لكن المشاهد المتناقلة تظهر حالة من التوتر الكبير داخل الأراضي الإسرائيلية في حدث وصف بالمفاجأة التي لم تشهدها إسرائيل سابقا، الأمر الذي جعل البعض يتوقع حدوث تطور كبير في الأحداث.

برأيك؛ هل يستطيع الجيش الإسرائيلي الرد على هذه العملية، أم أن "طوفان الأقصى" سيكون بداية لتطورات أكثر سخونة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟

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أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السيطرة على معبر إيرز عقب الرشقات الصاروخية والاقتحامات لمستوطنات غلاف غزة.