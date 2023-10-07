"الجهاد" الفلسطينية تنضم للهجوم على إسرائيل وتعلن أسر العديد من الإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن أبو حمزة، المتحدث العسكري باسم "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في تصريحات له، أسر العديد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي من حدود القطاع، ومستوطنات غلاف غزة، ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وقال: "إننا في سرايا القدس والمقاومة نسجل اليوم فصلاً جديداً من فصول الانتصار وكسر هيبة كيان العدو وجيشه المهزوم".

من جهته، أعلن المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، في تسجيل صوتي، أن "عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها ضد إسرائيل بوقت مبكر صباح اليوم تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام"، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

من جهته، شن الجيش الإسرائيلي غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حمــاس" في قطاع ⁧‫غزة. وأعلن الجيش، في بيان له، "إطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ردا على إطلاق حماس لأكثر من ألفي صاروخ من قطاع غزة.

في هذه الأثناء، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم السبت، إن "إسرائيل تمر بوقت عصيب"، بعد ساعات من بدء "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لـ"حماس" عملية عسكرية باسم "طوفان الأقصى".

بدوره، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، حالة الطوارئ في كافة أنحاء إسرائيل، مؤكدا أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وبدأت حربا ضد إسرائيل"، متوعدًا برد قوي.