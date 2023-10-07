إعلام إسرائيلي: قواتنا لم تستطع استعادة أي منطقة سيطرت عليها "حماس"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار المقال في تلك الوسائل، إلى أن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يستطع استعادة أي من المناطق التي سيطرت عليها "حماس" في جنوبي إسرائيل، ولا يزال السكان في الملاجئ ويبلغون عن عدم وجود قوات أمن إسرائيلية أو أفراد طبيين في الموقع"، بحسب صحيفة "هآرتس".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى، والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية، قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأضاف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".