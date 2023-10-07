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مقتل أكثر من 22 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال على غزة

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د ب أ- غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 22 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أكثر من 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق هجوم غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر طبي بنقل أكثر من 22 قتيلًا إلى مجمع طبي في غزة، إلى جانب العشرات بحالة الخطر.

ارتفاع عدد القتلى

ذكر المصدر أن مقر الطوارئ في المجمع الأكبر في قطاع غزة يستقبل بشكل مستمر إصابات حرجة، لافتًا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للتصاعد بشدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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