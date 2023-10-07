شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 22 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أكثر من 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، بعد ساعات من إطلاق هجوم غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر طبي بنقل أكثر من 22 قتيلًا إلى مجمع طبي في غزة، إلى جانب العشرات بحالة الخطر.

ارتفاع عدد القتلى

ذكر المصدر أن مقر الطوارئ في المجمع الأكبر في قطاع غزة يستقبل بشكل مستمر إصابات حرجة، لافتًا إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للتصاعد بشدة.