شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | "طوفان الأقصى".. صور تلخص التصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يوم تصعيدي على الحدود بين قطاع غزة والمستوطنات الإسرائيليـة، إذ أطلقت المقاومة ما يربو من 5 آلاف صاروخ على الأراضي المحتلة معلنة عن بدء طوفان الأقصى.

في البداية أعلن قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف اليوم السبت، عن إطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

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وقال الضيف: "قررنا أن نضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية والضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوز 5 آلاف صاروخا استهدفت العدو (إسرائيل)".

فزع إسرائيلي

دوت صفارات الإنذار لعدة دقائق في المناطق الجنوبية المحيطة بغزة صباح اليوم السبت للتحذير من هجمات بالصواريخ.

وأمكن سماع دوي انفجارات في المدن المحيطة وخارج القدس.

الأراضي المحتلة

وأطلق مسلحون فلسطينيون رشقات من قذائف صاروخية صباح اليوم باتجاه إسرائيل .

قصف جوي إسرائيلي

وأفادت مصادر فلسطينية بأن غارات استهدفت منزلا سكنيا ومواقع لحركة حماس وفصائل أخرى في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

من جهته أعلن جيش الاحتلال أن "عشرات الطائرات تقصف الآن أهدافاً لحماس في قطاع غزة".

قتل أكثر من 22 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، اليوم السبت، في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع ، بعد ساعات من إطلاق هجوم غير مسبوق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مصدر طبي بنقل أكثر من 22 قتيلًا إلى مجمع طبي في غزة، إلى جانب العشرات بحالة الخطر.